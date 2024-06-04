الثلاثاء 04 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الزراعة تعلن طرح دجاجة كاملة مبردة بـ120 جنيهًا بمعرض الدقى

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا

معرض خير مزارعنا.. طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دجاجة كاملة مبردة وزن كيلو بسعر 120 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى، على هامش معرض زهور الربيع ويستمر حتى وقفة عيد الفطر.

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي.

وقد وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.
يذكر أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لانتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لها ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

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