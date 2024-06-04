محافظ الإسكندرية يعقد اتفاقيات تعاون مع مقاطعة شاندونغ الصينية

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية مذكرة تعاون بين مدينة الإسكندرية ومقاطعة شاندونغ في إطار التعاون بين إدارات الشئون الخارجية للجانبين على مواصلة التواصل، وقد وقع المذكرة من جانب المحافظة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام، ومن الجانب الصيني تساي سيانجين مدير مكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية لمقاطعة شاندونغ ورئيس جمعية الشعب للصداقة بين مقاطعة شاندونغ والشعوب الأجنبية.

كما شهد اللواء محمد الشريف توقيع خطاب للنوايا بين مدينتي الإسكندرية وتشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية لتعزيز التعاون بين الجانبين، ليتم فيما بعد توقيع مذكرة تعاون بين المدينتين عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، ووقع خطاب النوايا من جانب المحافظة الدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام.

وذلك تلبية لدعوة من حكومة مقاطعة شاندونغ بدولة الصين، قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيارة رسمية إلى مقاطعة شاندونغ خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وعقد عدة اتفاقيات تعاون بين مدينة الإسكندرية ومدن مقاطعة شاندونغ الصينية على كافة الأصعدة.

مباحثات ولقاءات مع كبار قيادات مقاطعة شاندونغ الصينية..

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الزيارة تضمنت عقد مباحثات ولقاءات مع كبار قيادات مقاطعة شاندونغ الصينية، ومنهم دنغ يونفنغ نائب محافظ مقاطعة شاندونغ وتساي شيانجين مدير مكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية لمقاطعة شاندونغ ورئيس جمعية الشعب للصداقة بين مقاطعة شاندونغ والشعوب الأجنبية، وليو سيجي نائب الأمين العام لحكومة مقاطعة شاندونغ.

حيث تمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك على هامش الزيارة، محافظ الإسكندرية بزيارة أكبر شركة متخصصة في تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية (MEEC) في بكين عاصمة الصين، حيث تم طرح فكرة إمكانية وجود محطات لمعالجة المخلفات بجوار محطات كهربائية بالإسكندرية.

ووجه المحافظ مسئولي الشركة بعمل خطة متكاملة لدراسة إمكانية تطبيق المشروع بالإسكندرية، وبحث المشروع مع شركة نهضة مصر.

المناطق الصناعية والمؤسسات الاقتصادية بمقاطعة شاندونغ الصينية ..

وزار محافظ الإسكندرية العديد من المناطق الصناعية والمؤسسات الاقتصادية بمقاطعة شاندونغ الصينية للاستفادة من التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه الصين وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث تمت زيارة ميناء تشينغداو وهو من أكبر المواني الموجودة بالمقاطعة، وكذلك زيارة مجموعة تشي لو لصناعة الأدوية والتي تنتج حوالي 120 نوع حصري من الأدوية.

كما تم زيارة معرض تكنولوجيا‏ المعلومات فائقة السرعة والذي تضمن أحدث التقنيات بالعالم، وزيارة مجموعة الصين الوطنية للشاحنات الثقيلة، وتم زيارة منطقة الربيع وبحيرة دامينغ والتي تحتوي على أكبر العيون والمياه الجوفية بالصين. وزيارة مركز شاندونغ للصناعات اليدوية، وزيارة منطقة جزيرة داباو الثقافية، وزيارة جامعة شاندونغ.

كما اجتمع المحافظ مع وفد من الشركة المحدودة لتكنولوجيا‏ ومعلومات شبكات الإنترنت