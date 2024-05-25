نقيب الفلاحين: إحياء مشروع توشكى يزيد الرقعة الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج الزراعي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باحياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الامن الغذائي.

لافتا إلى أن مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق احلام المستثمرين الزراعيين لتوفر الارض البكر والمياه والبنيه الأساسية

واضاف عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب اسوان وتزيد مساحات الارض الزراعيه بها عن نصف مليون فدان ويمكن استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري وتجود اراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.

واشار ابوصدام الى ان الدوله تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري

مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استهلاك المياه لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة

من خلال المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.5مليون فدان جديده و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان وتسعي الدوله المصريه بكل قوة لاعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهوريه باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية.

وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

واكد عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة

وتابع عبدالرحمن ان التحول من ري الأراضي الزراعيه من الغمر الي طرق الري الحديثه يوفر ملايين الامتار المكعبه من المياه والذي يعطي الفرصه لزراعة ضعف الأراضي المنزرعه حاليا وان الاتجاه الي زراعة انواع المحاصيل قليلة استهلاك المياه والاستغناء عن الانواع شرهة استهلاك المياه ضرورة لا بد منها كزيادة مساحات زراعة بنجر السكر بدلا من قصب السكر وزراعة انواع الارز الجاف وزراعة البونيكام بديلا عن البرسيم وتحديد مساحات الموز والمحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه