السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة رامون الجوية في الأراضي المحتلة بصاروخ الأرقب

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور"، مؤكدة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وقالت المقاومة العراقية: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق فجر اليوم السبت قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلــــة ، بواسطة صاروخ الأرقب " كروز مطور " ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونه وعدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وقالت وسائل عبرية: للمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات إصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيّرة.

مواد متعلقة

مستوطنات إصبع الجليل تحت التهديد وصافرات الإنذار لا تتوقف

ألغام سرايا القدس تفجر آليات إسرائيلية في حي الزيتون وتقتل جنودا في رفح

حركة الجهاد الإسلامي تحذر العالم من مجازر جديدة يعد لها الاحتلال

جيش الاحتلال يوزع منشورات على سكان منطقة جباليا لإخلاءها

حماس: عملية جباليا تؤكد إصرار حكومة الاحتلال للمضي في إبادة شعبنا

أبو عبيدة : توفي الأسير نداف بوبلابيل في غارة صهيونية استهدفت مكان احتجازه

"ماذا حدث له؟".. حماس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي بوبلابيل

وفد حماس يصل جنوب إفريقيا للمشاركة بالمؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الصهيوني
الجريدة الورقية