المقاومة العراقية تستهدف قاعدة رامون الجوية في الأراضي المحتلة بصاروخ الأرقب

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور"، مؤكدة على استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وقالت المقاومة العراقية: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق فجر اليوم السبت قاعدة رامون الجوية بأراضينا المحتلــــة ، بواسطة صاروخ الأرقب " كروز مطور " ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونه وعدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وقالت وسائل عبرية: للمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات إصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيّرة.