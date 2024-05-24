افيخاي: انتشال جثامين 3 رهائن اختطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام انتشلا جثامين المختطفين حنان يابلونكا، وميشل نيسنباوم وأوريون هرناندز، الليلة الماضية من خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام.

وأضاف افيخاي عبر حسابه: بناءً على المعلومات الاستخباراتية عالية المصداقية المتوفرة لدينا، يتبيّن أن المختطفين قُتلوا خلال هجوم الـ 7 من أكتوبر الإرهابي الدموي حيث تم اختطافهم من منعطف مفلسيم إلى غزة على يد حماس.

وقال افيخاي: تم انتشال جثامين المختطفين الليلة الماضية من خلال عملية ليلية قامت بها قوات جيش الدفاع نحت قيادة الفرقة 98 بتعاون مع الوحدة 504 ووحدة يهالوم الهندسية، ومقاتلو وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، وأخرى لجهاز الأمن العام في حي جباليا، اعتمادًا على معلومات استخباراتية دقيقة وردت وتم تحليلها على مدار الأيام الأخيرة لدى مقر الأسرى والمفقودين التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، وفي بداية العملية دار قتال شرس في المنطقة.

وتابع: بعد عملية التحقق من الهوية التي أجرتها جهات طبية في المعهد الوطني للطب العدلي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو جيش الدفاع اليوم عائلاتهم بالأمر، جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يشاركان العائلات حزنها وسط هذه الأوقات الصعبة.