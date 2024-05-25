السيسي: الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة.

وعقب “السيسي” خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، اليوم السبت، على كلمة المهندس محمد جمال غريب، رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في الزراعة، قائلًا: "قصدت اتكلم معاك انت بالذات.. بسبب حاجتين المزرعة كانت بتقابل مشاكل وكل الجهود اللي اتعملت سابقًا مش نجحت ولكن قدرت تحل المسألة بشكل حاسم.. وبتكلم عن نقطتين.. التكلفة كبيرة وبالتالي اقتصاديًا كبيرة.. اقتصاديات المشروع لها عائد جيد.. مش هتعمل حاجة علشان الناس اللى شغالة في المجال.. محتاج تعمل استثمارات كبيرة لكن العائد جيد".

وتابع السيسي: “لما بنقول 25 أردبًا في الفدان.. دي تجربتك.. لو كان السايد أن الفدان يطلع 18- 20 أردبًا بنفس كمية المياه والمساحة.. لما الكمية تزيد فوق الـ 20 أردبًا محتاج نتوقف عند ده.. في الشغل اللى بيتعمل داخل مشروعات الخدمة الوطنية، سواء هنا، أو مستقبل مصر، مش وصلنا 25 أردبًا للفدان.. الرقم ده نجح في مساحة ألفين فدان والمتوسط 25 أردبًا يعني فيه زيادة 5 أرادب عن السايد.. لما نقول 5 أرادب في مليون فدان يبقي 2.5 مليون أردب يعني مليون طن.. لو قسمنا ده على كمية هتطلع فوق 20 أردبًا.. هي هي المياه وهو هو الجهد”.

وأوضح السيسي: "نسعى للوصول إلى أقصى إنتاجية من فدان القمح".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محطتي مياه بمنطقة توشكى.

كما شهد الرئيس أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محور شرق العوينات.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محوري الدكتور هشام عرفات واللواء سمير فرج.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصًا عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.