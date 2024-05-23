في حملة علي الأسواق.. تحرير 45 مخالفة للمخابز السياحية بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية، وتنفيذ عدة حملات تموينية والمرور على المخابز والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، مباحث التموين، مديري الرقابة التموينية والتجارية، جهاز حماية المستهلك، وإدارة تموين التل الكبير، ومجلس ومدينة التل الكبير.

ففي مركز ومدينة التل الكبير، أسفرت الحملة عن تحرير ٣٠ مخالفة جاءت كالتالي:

تحرير ٤ محاضر بيع أزيد من السعر المقرر، ١٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١٠ محاضر لعدم حمل شهادة صحية تفيد خلو أصحابها من الأمراض المعدية، محضر لعدم الإعلان عن المخازن، ومحضر توقف عن الإنتاج.

وفي حملة فجرية أخرى بمركز ومدينة القصاصين، أسفرت الحملة عن تحرير ١٥ مخالفة جاءت كالتالي:

تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٨ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.