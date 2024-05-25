محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بلجان العريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية، اليوم السبت، لجان امتحانات الدبلومات الفنية في عدد من مدارس إدارة العريش التعليمية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحانات وهدوء اللجان وتوفير كافة احتياجات الطلاب.

وأكد المحافظ، على هدوء اللجان وحسن سير الامتحانات، وأنه لا توجد أي شكاوى من أسئلة الامتحانات، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن المناهج الدراسية التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني ومن الكتاب المقرر.. مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتواجد الزائرات الصحيات في المدارس التي بها لجان امتحانات.

وأشار المحافظ الي تجهيز عدد 18 استراحة للملاحظين والمراقبين من بينهم 12 استراحة للرجال و6 استراحات للسيدات، حيث يقوم بأعمال الملاحظة والمراقبة عدد 879 ملاحظا ومراقبا من بينهم 140 سيدة.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات طارئة.

3886 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 24 لجنة بشمال سينناء



أضاف ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3886 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 24 لجنة امتحانية، من بينهم 2178 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي، و991 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، 619 طالبًا وطالبة بالتعليم الزراعي، و98طالب وطالبة بالتعليم الفندقي.. مشيرا إلي أن الامتحانات مستمرة حتي يوم الاثنين الموافق ٣ يونيو المقبل طبقًا للجداول المعلنة.