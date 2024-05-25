الرئيس السيسي: الصناعات التكميلية تعظم الاستفادة من زراعة المحاصيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البعض قد يسأل عن مصلحتنا من زراعة التين الشوكي وسبب الاهتمام به، موضحًا أنه يتم زراعة التين الشوكي من أجل استخلاص الأعلاف منه.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز": “لن يتم تعظيم الاستفادة إلا من خلال إقامة صناعات تكميلية، مثل إنشاء مصانع العصر ومشتقات تخرج منه ولها قيمة مالية كبيرة لدخولها في العديد من الصناعات”.

وشدد على أن الهدف من محطات المعالجة الزراعية، سواء المحسمة، أو بحر البقر، أو الدلتا الجديدة، هو تقليل الفاقد من المياه من خلال التكنولوجيا والعلم، والاستفادة من زراعة نباتات جديدة يمكننا تقليل الهادر من المياه أيضًا، موضحًا أنه علينا الاستفادة من حجم المياه الموجودة.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي كل المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.

وأكد “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بجنوب الوادي، اليوم السبت، على ضرورة الاستفادة من حجم المياه في مشروعات الزراعة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محطتي مياه بمنطقة توشكى.

كما شهد الرئيس أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محور شرق العوينات.

وشهد الرئيس السيسي أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محوري الدكتور هشام عرفات واللواء سمير فرج.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصًا عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.