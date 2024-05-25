إزالة 20 حالة تعد ومصادرة مواد البناء بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وداخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري ،مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.

‎خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم اليوم السبت بالتعاون مع قوات الأمن، من إزالة عدد 20 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم من بينها فك عدد 4 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء وقرى مركز ومدينة الفيوم.

فك شده خشبيه وتكسير سقف خرساني بمدينة الفيوم

وصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية وحفر أساسات بنطاق قرية دسيا، وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرى مناشي الخطيب وهوارة المقطع وفك شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية بنطاق حي الجون وداخل الحيز العمراني بقرية زاوية الكرادسة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملات تمكنت من إزالة التعديات بشكل فوري وهي عبارة عن تكسير سقف دور خامس بشارع المحمدية بمدينة الفيوم، وفك شده خشبيه لأعمدة خرسانية بحوض الطوايلة بنطاق حي الجون، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي في المهد بالعامرية، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، كما قامت الحملات بمصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس احمد عبدالونيس نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الإشغالات والمرافق، والمهندس ماهر عبدالتواب مساعد رئيس المركز، والمحاسب محمد ابو غرب مدير غرفة الأزمات بمجلس مدينة الفيوم، والمهندس محمد خليفة مدير إدارة العلاقات العامة بمركز ومدينة الفيوم.

ووجه "فراج"، بضرورة تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات حيث لا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.