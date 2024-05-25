اليوم.. امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

استعدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لأداء امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات، إذ يؤدي 1227 طالب وطالبة يؤدون اليوم السبت الامتحانات التحريرية لدبلوم الشهادة الثانوية الفنية (صناعي وفندقي وتجاري وزراعي) بمحافظة جنوب سيناء.

وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء..

أعلن محمد حمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن السبت 25 مايو 2024، تنطلق الامتحانات التحريرية لطلاب وطالبات دبلوم الشهادة الثانوية الفنية (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) بمحافظة جنوب سيناء للعام الدراسي 2023 / 2024 م.

وشدد “ عقل ” على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بالتزام التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهواتف المحمولة وأي أجهزة الإلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين، أو الطلاب، أو انتحال صفة الطالب إلى الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون.

مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك، أو ساهم في التسهيل للغش.

تخصيص 18 استراحات ..

كما أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سينا، خصصت 10 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات مجهزة بسبل المعيشة والراحة للمعلمين.