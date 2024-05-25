مشروعات جنوب الوادي.. مستقبل الزراعة والصناعة والتنمية في مصر (معلومات)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الزراعة والصناعة في توشكى.

وترصد "الوفد" أبرز المعلومات عن المشروعات التنموية في جنوب الوادي وتوشكى.

استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في توشكى.

حصاد القمح من حوالي نصف مليون فدان قمح موزعة وهي كالتالي: مشروع توشكى الخير بمساحة 310 ألف فدان، شرق العوينات بمساحة 156 ألف فدان، الفرافرة بمساحة 4725 فدان، عين دالة بمساحة 4284 فدان.

استصلاح وزراعة 70 ألف فدان من خلال شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تصل إجمالي المساحة المنزرعة بتوشكى حاليا إلى نصف مليون فدان.

يركز مشروع توشكى على زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية، أهمها القمح والذرة والشعير، والفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

ومن المستهدف استصلاح وزراعة 150 ألف فدان إضافية خلال العام الحالي ليصل إجمالي المساحة المنزرعة من 600 إلى 650 ألف فدان.

يضم مشروع توشكى مزرعة تمور على مساحة تبلغ 38 ألف فدان.

ومن المستهدف وصول مرزعة التمور لـ 40 ألف فدان خلال العام الجاري.

تضم مزرعة التمور 2.5 مليون نخلة، لذا دخلت موسوعة جينيس العالمية كأكبر مزرعة تمور في العالم.

ويشهد موسم حصاد التمور بالمزرعة حصاد 18 نوعًا جديدًا، منهم: سلطانة والنميشي والصقعي والزامبلي الخضري وأبو معان وصفاوي وخلاص والبارجي والسكري والمجدول.

يضم مشروع توشكى، التصنيع الزراعي وذلك من خلال العمل على إنشاء مجمع مصانع ألواح الأخشاب عالية ومتوسطة الكثافة، بطاقة إنتاجية 400 متر مكعب في اليوم، للاستفادة من جريد ومخلفات النخيل.

ويضم أيضًا مصنع لتغليف وتعبئة التمور، وثلاجة تمور بطاقة 30 ألف طن، ومصنع إنتاج السكر من البنجر والقصب، صوامع للغلال تصل سعتها التخزينية إلي 500 ألف طن.