نقيب الفلاحين: الرئيس يعمل على زيادة المساحات المزروعة نحو 4 مليون فدان

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحياء مشروع توشكي يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد علي توفير الامن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشروع توشكي فرصة عظيمة لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية، حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة.

وأضاف عبدالرحمن، أن توشكي تقع جنوب أسوان وتزيد مساحات الأراضي الزراعية بها حاليًا عن نصف مليون فدان وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري خلال الفترة القادمة، وتجود أراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها.

وأضاف أبوصدام، أن الدولة تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعة بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة، من خلال عدة مشاريع قومية لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديدة) لاضافة نحو2.5 مليون فدان جديدة، ومشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة الي احياء مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو500 ألف فدان بخلاف المستسصلح بها سابقا.

ولفت إلى أن الدولة تسعي بكل قوة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحه للزراعة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، وفي سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدولة المنهوبة ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية

وتابع نقيب الفلاحين، أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

ولفت إلى أن الري في الأراضي المستسصلحة حديثا غالبًا ما تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة مع استخدام طرق زراعة متطورة والآت حديثة للزراعة، موضحًا أن مشروع توشكي يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة مما يعيد ت ترتيب التركيبه المحصولية بما يناسب الواقع الحالي

وفى سياق متصل استمع عبدالرحمن، لمشاكل المزراعين بالمحافظات، وكان أبرز المشاكل الشكوي العامة من العجز المائي في فصل الصيف وتدني أسعار محصول البصل، وعدم توفر الإرشاد الزراعي بصورة كافية وارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي ومبيدات وقطع غيار الالآت والمعدات الزراعية وارتفاع اسعار ايجار الاراضي الزراعية

وفي إجابته عن شكاوي المزراعين أكد ابوصدام، أن النقابة ليست جهة تنفيذيه وانها حلقة وصل ما بين المسؤولين والفلاحين

وأوضح أن العجز المائي في مصر حقيقة وأن علينا الاتجاه إلى طرق الري الحديثة للاستفاده القصوي من كل قطرة مياه واختيار أصناف النباتات قليلة استهلاك المياه، مؤكدًا أن الدولة تسعي بكل قوة لتوفير الاحتياجات المائية للمزارعين من خلال تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والحد من زراعة النباتات شرهة استهلاك المياه كالأرز والقصب والموز.

وأشار ابوصدام، انه يتواصل باستمرار مع المسؤولين لحل المشاكل الناتجة عن الخلل الاداري من بعض الموظفين وان إرتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية مقيد بالعرض والطلب مناشدا المواطنين بتحري الدقه في اختيار المحاصيل الزراعية وزراعة المحاصيل المرتبطة بالزراعة التعاقدية بقدر الأمكان.

وناشد الحكومه بتوفير الخريطة الزراعيه للمزارعين لإطلاعهم علي مساحات زراعة كل محصول حتي لا يقع المزارع ضحيه زيادة المعروض وبيعه المحصول بأقل من سعر التكلفه مما يعرضه لخسائر كبيره كما ناشد المعنيين بضرورة توفير مستلزمات الزراعه باسعار مناسبه وكميات كافية مع تقديم الدعم اللازم مادبا وارشاديا.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات الحكوميه الخاصه بتوريد بعض المحاصيل كالقمح أو عدم زراعة بعض المحاصيل كالارز مت الحفاظ علي البنيه الاساسيه الزراعيه كالترع المبطنه ومواسير الصرف الزراعي مع الالتزام بمواعيد الزراعه التي تعلنها وزارة الزراعه ومواعيد الحصاد ونوع التقاوي لكل محافظة مع زراعة التقاوي المعتمدة والبعد عن شراء مستلزمات الزراعة من الاماكن غير المرخصة، مطالبًا المزارعين بالاصطفاف خلف الدوله المصرية في هذه الظروف الدقيقه وعدم التاثر بالشائعات التي تبثها الابواق المعاديه ويتناقلها وينشرها الجاهلين، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطور زراعي غير مسبوق مستشهدا بالمشروع القومي العملاق لانشاء الصوب الزراعيه والذي لا يبعد امتار عن مكان الاجتماع بقرية أبوصير الملق بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف والذي يعمل به معظم أهالي القريه