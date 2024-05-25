رئيس "الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية": لا خيار أمامنا سوى العمل الجاد والصادق

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، :"نعي ونتفهم مهمتنا وهي الإستصلاح والزراعة ونقدر أهميتها وقدسيتها ايضًا"، موضحًا أن رجال الشركة مؤمنين أنه لا خيار أمامهم سوى العمل الجد والصادق والهادف، سعيًا لتنفيذ مهمتهم المقدسة، مؤكدًا أن الشكر لله ثم القيادات السياسية على المتابعة المستمرة والدقيقة لتفاصيل الأعمال والتي تعطي قدوة لنا دائمًا أن المتابعة هو أمر واجب وحتمي.

كلمة رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية

وأشار "توفيق"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتوجه بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الدعم الكامل والمتابعة والإشراف المستمر وتذليل كافة الصعاب وتوفير كل ما يلزم لتنفيذ المهمة على أفضل ما يكون، مضيفًا: "دمت سيادة الرئيس لمصر زعيمًا أمينًا وقائدًا مجددًا".