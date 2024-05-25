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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"الوطنية لاستصلاح الأراضي الصحراوية": سنصل لزراعة 400 ألف فدان بالعوينات بحلول 2025

اللواء توفيق سامي
اللواء توفيق سامي

أكد اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية، أنه تم البدء العمل في منطقة العوينات عام 1999 حتى عام 2013، موضحًا أنه كانت المساحة المزروعة 80 ألف فدان، مشددًا على أنه أن منذ عام 2014 حتى 2024 وصلت المساحة المزروعة إلى 240 أف فدان.

 

وشدد خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، على أن اللواء توفيق سامي، على أن العام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان لرقعة الأراضي الزراعية في مصر، مؤكدًا أنه من المخطط أن تصل المساحة المزروعة في العوينات إلى 400 ألف فدان بحلول عام 2025 بإضافة 100 ألف فدان بمنطقة "عوينات 5".

 

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

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