المنيا تنفذ حملات تفتيشية على الأسواق

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتشديدات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار.

وأكد المحافظ، أهمية استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، تتراوح بين 25% و30%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ، في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” بإشراف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأكد المحافظ ، على تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار ومتابعة السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

وأكد المحافظ على الوحدات المحلية ، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة و الطب البيطرى ، وكافة الجهات المعنية ، بتكثيف الحملات التفتيشية على ، المخابز البلدية ، والأسواق ، والمحال التجارية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين ، وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي .

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزي ملوي ومطاي، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين، والجهات المعنية ، لضبط الأسواق ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز، والإلتزام بالقرارات التموينية.

تحرير 46 محضراً تموينياً بمركز ملوى

أسفرت الحملات عن تحرير 46 محضراً تموينياً بمركز ملوى، منها، 37 محضراً للمخابز المخالفة بنطاق مركز ملوي ، تنوعت بين ، (عدم إعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان ـ عدم نظافة) ، وتحرير 9 محاضر خلال حملة على الأسواق ، بقرية دروة التابعة للمركز ، للوقوف على مدى التزام التجار بالأسعار فى المحال التجارية ، والتزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر.

وتنوعت المحاضر بين عدم إعلان عن الأسعار ـ عدم وجود شهادة صحية ـ ذبح خارج المجازر ، إلى جانب 45 محضراً بمركز مطاي ، خلال حملات متنوعة ، حيث تم تحرير 31 محضراً تموينياً للمخابز البلدية بالمدينة ، بقرية بردنوها ، شملت ، (نقص وزن- نظافة- مواصفات -عدم إعلان- بون صرف) ، وتم تحرير 14 محضراً تموينياً للأسواق ، جاءت ما بين ، ( عدم وجود شهادة صحية - عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية - بيع بأزيد من السعر المقرر ) ، كما تم إعدام ٢٠٠ كيلو أغذية غير صالحة ، بمعرفة إدارة التفتيش الغذائي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة تموينية على المخابز البلدية بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير عدد 17 محضراً ما بين ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة المعدات المستخدمة فى إنتاج الخبز ، و عدم وجود ميزان و عدم بون صرف ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.