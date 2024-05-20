نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات توفير أراضي لإقامة مشروعات بقرى المرحلة الثانية من"حياة كريمة"

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اجتماعاً لمناقشة تذليل معوقات توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات في قطاع الصرف الصحي بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز بني سويف ، الواسطى والفشن

حضر الاجتماع الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة معاون المحافظ لمياء العربي مدير المجالس واللجان ، عماد صقر نائب رئيس مركز الواسطى ، أسماء مجدي نائب رئيس مركز بني سويف ضياء إبراهيم نائر رئيس مركز الفشن رانيا سمير عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة

ناقش نائب المحافظ مستجدات الموقف الحالي فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع ضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وما تم توفيره من أراض ومساحات لإقامة تلك المشروعات في عدد من القرى ، حيث تم الرفع المساحي لعدد من القرى، فيما يجرى حالياً التنسيق مع الأهالي ورؤساء المجالس القروية لسرعة استكمال الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات

ووجه نائب المحافظ مسؤولى الوحدات المحلية بإعداد وإرسال بيان بالأراضي التي تمت معاينتها لجهاز التعمير متضمنا كافة البيانات والتفاصيل اللازمة،تمهيداً للسير في إجراءات تخصيصها ، مع التنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية لتحديد المقترحات ، على أن يتم إعداد الملفات الخاصة بذلك في غضون 10 أيام

كما ناقش الاجتماع إجراءات توفير الأراضي اللازمة لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية و تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية

حيث أكد نائب المحافظ على أهمية دراسة احتياجات تلك القرى من هذه المشروعات بشكل دقيق وفق مجموعة من المعايير والضوابط ، بهدف تحسين مستوى الخدمات التي توفرها تلك ، للقضاء علي المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للقرى

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

FB_IMG_1716211608989

FB_IMG_1716211606635

FB_IMG_1716211604382