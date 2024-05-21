نقيب الفلاحين: إحياء مشروع توشكي فرصة عظيمة لتحقيق أحلام الشباب

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء مشروع توشكي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي بما يزيد من الصادرات الزراعية المصرية ويساعد علي توفير الأمن الغذائي

لافتا إلى ان مشروع توشكي فرصه عظيمه لتحقيق أحلام شباب الفلاحين الزراعية حيث يوفر المشروع التربة البكر والمياه والبنية الأساسية اللازمة

واضاف عبدالرحمن أن توشكي تقع في جنوب اسوان وتزيد مساحات الارض الزراعية بها حاليا عن نصف مليون فدان وجاري استصلاح وزراعة نصف مليون فدان اخري خلال الفتره القادمه

وتجود اراضي توشكي في زراعة معظم المحاصيل الأساسية التي نحتاجها

واشار ابوصدام إلى ان الدولة تتجه لتكون توشكي مشروع متكامل زراعي وصناعي وتجاري

مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تاتي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في الفترة المقبلة

من خلال عدة مشاريع قوميه لاستصلاح وزراعة الصحراء منها المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.5مليون فدان جديده و مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي احياء مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان بخلاف المستسصلح بها سابقا

وتسعي الدوله المصريه بكل قوة للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح اكبر قدر ممكن من الأراضي الصالحه للزراعه

في كافة ربوع جمهورية مصر العربية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في الظهير الصحراوي الغربي والشرقي وفي سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية

وتابع نقيب الفلاحين أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

واكد عبدالرحمن إلى أن الري في الأراضي المستسصلحه حديثا غالبا ما تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة مع استخدام طرق زراعه متطوره والات حديثه للزراعة

مؤكدا ان مشروع توشكي يزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة مما يعيد ت ترتيب التركيبه المحصوليه بما يناسب الواقع الحالي