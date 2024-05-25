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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير الزراعة: مصر رقم واحد في إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الربيعي

وزيرالزراعة
وزيرالزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن هناك تطور كبير في الزراعة في مصر  وهناك علاقة جيدة بين وزارة الزارعة والزملاء في القطاع الخاص، ومصر تعد رقم واحد على مستوى العالم في إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الربيعي، موضحًا أنه تم إقامة 21 ألف حقل إرشادي لتعليم الفلاح الممارسات الجيدة.

وكشف "القصير"، خلال رده على سؤال من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات الالتنمية بجنوب الوادي، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، عن أسباب زيادة إنتاجية المحاصيل، موضحًا أنه تزيد عندما يتم زراعة المحصول في التوقيت المناسب واستخدام البذور الجيدة والنوعيات المناسبة للتربة وفقًا للخريطة الصنفية، موضحًا أنه في 2030 لابد من الاتجاه للوقود الحيوي، منوهًا بأن هناك 7 أصناف مسجلة في وزارة الزراعة وتم تقديم سلالات جديدة وتم إجراء التجارب عليها.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بتوشكى نجح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من استصلاحها وزراعتها خلال الفترة الماضية.

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