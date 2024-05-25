36 ألف 675 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية

تابع اليوم السبت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنطلاق إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024م، والتى تستمر حتى 28 يونيه من الشهر القادم، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.



حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن المديرية انتهت من تجهيز 125 لجنة لاستقبال 36 ألف 675 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات ( الصناعى، التجارى، الزراعى، الفندقي ) علي مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 75 لجنة للتعليم الفنى الصناعى و 41 لجنة للتعليم الفنى التجارى وعدد 9 لجنة للتعليم الزراعى، وكذا 2 لجنة للتعليم الفندقي، فضلا عن تجهيز عدد 22 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الادارات التعليمية.



هذا وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة لكافة عناصر المنظومة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات مع الإلتزام الكامل بكافة التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة لإنتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس بما لا يعكر صفو الإمتحانات أولاً بأول بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.