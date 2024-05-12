تدريب فى قنا حول منهجية إعادة ترتيب الأراضي

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، تدريب تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وعملية توقيع قطع الأراضي بعد اعتماد مخطط إعادة ترتيب الأراضي.

يُقام التدريب، بقاعة التدريب بمكتبة مصر العامة الذى ينفذه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.

قال المحافظ، إن مشروع حينا حريص على نقل الخبرات بين محافظتي قنا ودمياط حيث تم توجيه الدعوة لأربعة ممثلين من محافظة دمياط لحضور التدريب وكذلك ممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأضاف أن عدد المتدربين 36 متدرب والذى يقام يوم السبت الموافق 11/5/2024 الى يوم 16/5/2024

وبيّن المحافظ، أن مشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية.

أهداف المشروع

وأوضح المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن التدريب يهدف إلي تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي و عملية توقيع قطع الأراضي.

كما أوضح أن المشروع يهدف الى وقف الزحف العشوائي في مناطق الامتداد العمراني وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تعزيز الموارد المحلية وإدارتها بشكل أكثر كفاءة بتمويل مالي يصل إلى 11 مليونا و760 ألف دولار، منها 8 ملايين و100 ألف دولار منحة من الجانب السويسري، و3 ملايين و 660 ألف دولار مساهمة من الحكومة المصرية.

وفي نهاية الزيارة، وجه المحافظ، الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وللمسئولين عن التدريب وهم الدكتور أحمد عبد العاطي السيد "استشارى التخطيط والتصميم العمرانى" ، والمهندس عبد الرحمن محمد "مهندس تخطيط عمراني "، والمهندسة ندى حسام " عضو فريق العمل بالمشروع "، والمهندسة رضوى عبد الرحمن "المنسق العام لمشروع حينا بديوان عام محافظة قنا " ، والمهندس محمد قناوى " المنسق لمشروع حينا ضمن فريق عمل بالمشروع.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة