"زيادة المساحات الخضراء".. مشروع تخرج طلاب قسم البساتين بزراعة دمنهور

نظم قسم البساتين بكلية الزراعة حفل تسليم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بحضور عميد الكلية و وكلاء الكلية و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب،وذلك

تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة هدى متولي - عميد كلية الزراعة، وإشراف الدكتورة نيفين ناجي - رئيس قسم البساتين، والدكتور يحيى أحمد - مدرس تصميم وتنسيق الحدائق وتجميل المواقع، وفي إطار تنفيذ خطة التدريب العملي للفرقة الرابعة للعام الجامعى 2024/2023 بقسم البساتين،

إستهلت الدكتورة هدى متولي - عميد الكلية ، كلمتها بتهنئة الطلاب على قرب انتهاء العام الدراسي، كما تقدمت بجزيل الشكر للطلاب على جهدهم المبذول و الذي أضفى لمسة جمالية للكلية، مؤكده أن هدف الكلية هو أن تصنع أجيالًا تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم، و تكاتفت الجهود لبناء طاقات وكفاءات تبلغ عنان السماء، حاملة خططًا مستقبلية تسعى لأن تكون بصمة إيجابية نحو الازدهار والرقي بمصرنا الحبيبة.

وأكدت الدكتورة نيفين ناجي - رئيس قسم البساتين ،على ضرورة الربط بين الجانب العملي وخدمة المجتمع وأن تكون مشروعات تخرج الطلاب تقدم أفكار خادمة للمجتمع وهو ما تضمنه مشروع تخرج طلاب قسم البساتين تحت عنوان (تجميل المواقع وزيادة المساحات الخضراء بكلية الزراعة) كأحد المشروعات البيئية التي تخدم البيئة التعليمية و الجمالية والصحية.

إتسمت أجواء الحفل بالتفاعل و دافعية التعلم والمعرفة وتم عرض نماذج مشروعات التخرج بالإضافة لعرض مواهب الطلاب واختتم الحفل بتوزيع شهادات شكر وتقدير للطلاب.

جدير بالذكر أن المشروع تضمن زيادة مساحة جمالية خضراء تتوسطها شكل زهرة من النباتات، كما ضم المشروع تصميم وتنسيق مجموعة من أحواض النباتات ونافورة للمياه فى مدخل الكلية، و كوبري بشكل جمالي يربط بين موقف السيارات والكلية، وإنشاء مجموعة من المقاعد الخشبية تحيطها صناديق الأزهار وذلك للعمل على راحة الطلاب والاستمتاع بالمساحات الخضراء، و ضم المشروع أيضا تنسيق مداخل الكلية و ممراتها الخارجية بمجموعة من الفازات الحجرية الجذابة.

وتم تصميم وتنفيذ المشروع بالكامل بواسطة طلاب المشروع (١٣٠ طالب) كما تم مراعاة الإستدامة في جميع نباتات المشروع ، وأن تكون متحملة للظروف البيئية، وقد حقق المشروع الهدف منه و أضاف لمسة جمالية جذابة.

تهدف إلى التأكد من أن الطالب قادرا على تطبيق المهارت والمعارف التي حصل عليها خلال دراسته الجامعية في ظل توفير النصح و إلارشاد والتوجيهات من الأستاذ المشرف، متمنيا لجميع أبنائه الطلاب التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .