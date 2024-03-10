اعتماد 6 مستشفيات و13 مركزا ووحدة طب أسرة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، والتي عقدت يوم الاحد الموافق 10 مارس 2024.

وصرح الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اللجنة وافقت على منح شهادات الاعتماد لكل من: مستشفى الجوى التخصصي، مستشفى الطوارئ والحوادث بمجمع الجلاء العسكري، المركز الطبي لسكك حديد مصر بمحافظة القاهرة، ومستشفى الأطفال التخصصي، ومستشفى مركز رعاية الطبي للعناية المركزة، والمركز الدولي للكلى والرمد، ووحده طب اسره الدقيره بمحافظة الأقصر.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية إلى نجاح معملي لايف لاب والأنصاري للتحاليل الطبية في الحصول على الاعتماد بمحافظة القاهرة، موضحا أن خدمات المعامل الطبية، وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تشمل مراعاة السلامة واخلاقيات العمل في تنظيم طلبات الاختبارات وتحضير المريض، والتعريف الصحيح له، وأخذ العينات، ونقلها وتخزينها وتجهيزها وفق معايير الجودة ، كما تتضمن الاختبار الصحيح للعينات الإكلينيكية بالإضافة إلى التفسير الدقيق لنتائج الاختبارات ورفع التقارير وتقديم التوصيات.

وأضاف طه أن قرارات اللجنة شملت أيضا منح الاعتماد المبدئي لمستشفى أسوان التخصصي و8 وحدات رعاية أولية هي: وحدة طب أسرة الفوزة، وحدة طب أسرة الكفور، وحدة طب أسرة الإسماعيلية، وحدة طب أسرة الشطب، وحدة طب أسرة القفطية، وحدة طب أسرة الجعافرة، وحدة طب أسرة حجازه، وحدة طب أسرة جزيرة هيسا، ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة في أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية لخدمة أهالي المحافظة، لافتا إلى أن طبيب الأسرة هو حجر الزاوية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لأنه المسئول عن تقديم من70 إلى 80% من الخدمات الصحية للمنتفعين.

وفي محافظة الإسماعيلية، قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لمركزي طب أسرة أبو سلطان، وسرابيوم، ووحدتي طب أسرة القصاصين، ووادي الملاك ليصل اجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة في الإسماعيلية الى 49 منشأة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الإقبال المتزايد من المنشآت الصحية على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن GAHAR والبالغ عددها حتي الآن 327 منشأة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل، انما يدل على الأثر الإيجابي لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.

