محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يتكون من 14 طابقًا على مساحة 350 م2، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض؛ لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري.



ووجه المحافظ، بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لإستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيراً إنجاز الأعمال بسهولة ويسر.

وحرص المحافظ، على متابعة أعمال تحويل مسار خط 1200مم و800 مم بمنطقة ام بيومي بشبرا الخيمة وذلك لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة ام بيومي وذلك لاستكمال اعمال تطوير شارع احمد عرابي والذى يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبري وشدد المحافظ، على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه فى الموعد المقرر من شركة مياه القاهرة الكبري، مؤكدا على أهمية تطوير محور أحمد عرابى، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد مدينه الخصوص وحي شرق شبرا الخيمه ، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

وتفقد الهجان محور مدينة الخصوص، وشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع

ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.