محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء خلالها:

"يسعدني ويشرفني وأنه لمن دواعى سرورى أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية أسمى آيات التهانى القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على فخامتكم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم لمصر زعيماً وطنياً ملهماً وقائداً مرموقاً لإستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعم السلام العادل والشامل منطقتنا العربية من أجل نصرة الحق وإعلاء الشأن العربي تحت قيادة فخامتكم الرشيدة والحكيمة".

وأرسل محافظ الشرقية، برقيات تهنئة مماثله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار والاصلاح الاداري، وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة الوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الإستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد ، مطمئنا ًالمواطنين على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والبقوليات بالكميات والأسعار المناسبة بالمنافذ والمعارض والشوادر التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع كبار التجار لتلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية ان تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطي ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.