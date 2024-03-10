ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمركز أبو المطامير، تحت اشراف مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، والتي أسفرت عن ضبط 30 طن مخصبات زراعية داخل مصنع بير سلم، يقوم بتقليد علامات تجارية معروفة، وتعبئتها داخل عبوات بدون ترخيص، مما يعد غشاً تجارياً للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ كافةالإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .