بعد تراجعها أمس.. استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد تسجيله تراجعًا ملحوظًا أمس، استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 في الصاغة المحلية، فقد استقر سعر الذهب عيار 21 بعد تراجعه في تعاملات الأمس.

وخلال التحديث الأخير له سجل سعر الذهب في مصر انخفاضًا، حيث سجل عيار 18 اليوم ثباتا وذلك بعد هبوطه 86 جنيهًا، في سعر الجرام.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم الجمعة 23 فبراير 2024

عيار 18 سجل 2914 جنيهًأ.

عيار 21 نحو 3400 جنيهًا.

عيار 24 تقريبًا 3886 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر لـ 27200 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بينما استقر سعر الذهب اليوم في بورصة الذهب العالمية وسجل 2024 بعد ارتفاعه.