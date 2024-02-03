ظهرت رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكنك الآن الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 الترم الأول برقم الجلوس، للتعرف على الدرجات التي حصلت عليها بالمواد الدراسية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالبا وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين وذلك بحضور الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

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وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪.

نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

كما أعلن الدكتور محمد البحيري وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عن نسب النجاح في الترم الأول 2023/2024، والتي تأتي على النحو الآتي:

حيث إنه قد وصلت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 83%.

ينما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100%.

كما وصلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية إلى 100%.

بالإضافة إلى أنه قد وصلت نسبة النجاح بداخل المدارس العامة والحومية على كل الإدارات التعليمية لنحو 76.16%.

كما أنه في المدارس الرسمية والخاصة وصلت نسبة النجاح إلى نحو 98.88%.

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