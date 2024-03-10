الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس دافئ ورياح متوسطة بالبحيرة صباح الأحد 10 مارس

طقس دافئ
طقس دافئ

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأحد 10 مارس 2024، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 22 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 50%، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 20إلي 21كم/ ساعة، مثيرة للرمال والأتربة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون /العلمين . 

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا للقيام بأعمالهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .

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