طقس دافئ ورياح متوسطة بالبحيرة صباح الأحد 10 مارس

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الأحد 10 مارس 2024، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة 22 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 50%، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 20إلي 21كم/ ساعة، مثيرة للرمال والأتربة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات في طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي ، وطريق وادي النطرون /العلمين .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر ، تمهيدا للقيام بأعمالهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد ، أو الرحلات الأسبوعية .