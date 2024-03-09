صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ، رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحة ، إستعدادا لشهر رمضان المبارك ، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا .

حيث أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

وشدد وكيل وزارة الصحة ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ، على منافذ تقديم الأغذية على مراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، على المحلات والمجازر ، والمطاعم ، والمخابز البلدية ، وثلاجات حفظ الأغذية ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ.