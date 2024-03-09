السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، اليوم السبت ،  رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحة ، إستعدادا لشهر رمضان المبارك ، وذلك فى اطار توجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  ، وتعليمات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا .

 

حيث أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل الوزارة رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات  والوحدات الصحية ، ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك .

 

وشدد  وكيل وزارة  الصحة ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ، على منافذ تقديم الأغذية على مراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، على المحلات والمجازر ، والمطاعم ، والمخابز  البلدية ، وثلاجات حفظ الأغذية ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ.

الجريدة الورقية