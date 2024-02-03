برقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2024

بعد بحث كبير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الأول، وخاصة بعد إعلان العديد من المديريات عن النتيجة في الأيام الماضية، فمن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتم اعتمادها من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، معلنا عن نسبة النجاح، وطريقة الحصول عن النتيجة، وهذا ما ننقله لكم في المقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2024 برقم الجلوس

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالبًا وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين، بحضور الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وأضاف أن نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي بلغت ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪، وعلى مستوى الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في كل مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.

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وطالب محافظ الإسماعيلية من جميع الطلبة السعي بكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول:

كما أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أيضًا أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة الإسماعيلية بلغ 27757 طالبًا وطالبة، من إجمالي 27878 طالبًا وطالبة متقدمين للامتحانات، تم الإعلان عن ذلك بحضور الدكتور محمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، الذى أكد أن النتيجة مطمئنة جدا بالنسبة للطلاب، مشيرا إلى أن النتيجة ستكون جاهزة عبر موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الثانوي بمحافظة الإسماعيلية خلال دقائق قليلة.