اللجنة الاستشارية لبرنامج "دواير" تعقد اجتماعها الأول بسوهاج

عقدت اللجنة التنسيقية لبرنامج "دواير" اجتماعها الأول بسوهاج، وهو البرنامج المعني بالترويج لمبادرات الأعمال المبتكرة بقيادة المرأة في قطاع السياحة الريفية المستدامة بسوهاج، وذلك بالتعاون بين المؤسسة التنموية لسيدات الأعمال المصريات " أوتاد "، والمؤسسة الأسبانية " سيديال ".

حضر الإجتماع كل من " فيكتورينا إيفا سواريز رئيس وكالة التعاون الإسباني في مصر، وماريا ترانكون مدير شئون المرأة بالوكالة، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب السيد الوزير المحافظ ، وياسمين الهراشي مديرة برامج سيديال، وجيسس إريز مسئول البرامج بالمؤسسة الاسبانية، وأحمد محمد صبحي مدير مشروع دواير ، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي مختلف الجهات المعنية.

ويهدف برنامج " دواير " الممول من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي AECID ، بشكل عام إلى دعم السياسات الوطنية الداعمة لتطوير المجتمعات الريفية، وكيفية الوصول لذلك من خلال السياحة الريفية، وبشكل خاص من خلال تنمية وتطوير 100 مشروع في محافظة سوهاج، في مجال السياحة الريفية، وسلاسل القيمة الخاصة بها، على مدار عامين بهدف تعظيم قدرات رواد الأعمال في سوهاج؛ لاستخدام مواردها وأفكارها الإبتكارية في إرساء مبدأ التنمية المستدامة وتوفير التمكين الاقتصادي للمدينة ككل، والمرأة بالأخص، وفي مختلف الصناعات، والتي منها " صناعة الحرف اليدوية التراثية، الفندقة، الأكلات التراثية والشعبية، الثقافة، السياحة الروحانية والدينية، الرياضة، التكنولوجيا ".