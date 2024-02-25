النعماني يناقش الإستعدادات النهائية للمؤتمر "الدولي الرابع" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماعاً مع اعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع" لمناقشة التحضيرات النهائية استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر يوم الاربعاء القادم الموافق ٢٨ فبراير .

وقال الدكتور حسان النعماني ان المؤتمر يعقد في نسخته التاسعة تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك علي ارض الجامعة بمركز المؤتمرات بالجامعة الجديدة، مؤكداً على ان هذا المؤتمر يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها من الدول العربيه والافريقية والاجنبية.

لافتًا إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام اقامه معرض للمبتكرين ومشاركة عدد من المشروعات البحثية من طلاب الجامعة وطلاب ماقبل التعليم الجامعي وذوي الإعاقات المختلفة.

وخلال الاجتماع تابع "النعماني" الاستعدادت النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع على تفاصيل استعدادات اللجنة التنظيمية للمؤتمر واللجان الفرعية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر كما أكد على توزيع مهام اللجان التى تم تشكيلها فى وقت سابق لتتولى الإعداد لكافه الترتيبات الخاصه بالمؤتمر لخروجه بالصورة التي تعكس أهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة