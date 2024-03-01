قطار أبو قير يصل محطته الأخيرة ليودع الإسكندرية

أخيراً وصل قطار أبو قير محطته الأخيرة، مساء اليوم الخميس، ليودع محافظة الإسكندرية بعد وصوله لمحطة سيدى جابر؛ لتبدء رحلة مشروع مترو الانفاق حلما طال انتظاره لكل أهالى عروس البحر المتوسط، وزوارها، والمقرر أن يربط أبو قير بمحطة مصر بطول 21.7 كم، بإجمالى 20 محطة، والمشروع سيحول خط سكة حديد أبو قير إلى خط مترو ومقرر أن يكون خط سطحى علوى، ويربط مع خطوط السكة الحديد والترام،

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقف قطار أبو قير، نهائثيا بالإسكندرية بعد وصول رحلته الأخيرة إلى كل من المنتزه وسيدي جابر في الثامنة مساء، ليسدل الستار على وسيلة المواصلات التاريخية في الإسكندرية التي بلغ عمرها قرابة 170 عاما.

وطرحت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية اعداد من الاتوبيسات من محطة مصر وصولا الى ابو قير للتخيف عن اعباء المواطنين وخاصا اننا مع بدء العد التنازلى لاستقبال شهر رمضان الكريم ومنعا لاى تزاحم .لمنع التزاحم واعاقة حركة المرور .

جاءت خطة الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بزيادة عدد الأتوبيسات من محطة مصر وصولاً إلى أبو قير حيث تسلك الاتوبيسات طريقين، الأول طريق الكورنيش والطريق الثاني طريق الحرية (أبو قير) إضافة إلي خطوط جديدة من بينها خط محطة مصر أبو قير، وخط سيدي جابر أبو قير، في محاولة لتعويض ايقاف قطار أبو قير والتيسير على أهالي المحافظة لحين تشغيل مترو الإسكندرية.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية في الإسكندرية، إن آخر رحلة في تاريخ قطار أبو قير ستكون غدا مساء الخميس وسوف يتحرك قطارين واحد من سيدي جابر والآخر من المنتزه وكلاهما سيصلان إلى محطتهما الأخيرة ذلك اليوم لتطوى الصفحة الأخيرة في كتاب قطار أبو قير.

وأضاف المصدره بمجرد الإيقاف النهائي للقطار سوف يتم فك القضبان من محطات المنتزه إلى سيدي جابر على غرار ما تم في المحطات الأخرى السابقة ضمن خطة الإيقاف.

وأوضح المصدر، أن إيقاف قطار أبو قير مر بمرحلتين هما: «في الأول من يناير الماضي حيث تم ايقافه من سيدى جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، وانطلقت المرحلة الثانية في الأول من فبراير الجاري حيث تم ايقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة

وأكد أنه في الأول من مارس المقبل ستكون الإسكندرية على موعد تاريخي، إذ سيتم إيقاف قطار أبو قير نهائيا حيث من المقرر أن يتوقف التنقل من المنتزه حتى سيدي جابر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة.

وكانت محافظة الإسكندرية، وضعت خطة محكمة من أجل زيادة أعداد الميكروباصات في جميع الخطوط، مع تشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بتسعيرة الأجرة، وعدم تقسيم المشوار ومنع أي استغلال للركاب.

وتتوفر المواصلات البديلة لقطار أبو قير بشكل يساعد على عدم تأثر حركة المواطنين من والى أبو قير محطة مصر والعكس، إذ زودت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بخطوط شرق الإسكندرية بعدد من الأتوبيسات والميني باص إلى جانب وجود الميكروباص الأهلي، الذي يعمل بكثافة على هذا الخط كما يوجد ترام محطة الرمل سيدى جابر والتابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية.

الجدير بالذكر بدأت وزارة النقل فى تنفيذ أعمال مشروع مترو الإسكندرية، المعروف بـ«مترو أبوقير»، من خلال فك القضبان بشكل جزئى، وإيجاد البدائل المطلوبة لنقل المواطنين عبر وسائل أخرى بعيدًا عن خط قطار أبوقير.

وكشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل المشروع، الذى يمتد فى المسار من أبوقير إلى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر، منوهة بأنه سيجرى تنفيذه بنظام «التصميم والتوريد والإنشاء EPC».

ووفقًا للمحافظة، يكون مسار المترو سطحيًّا من محطة مصر حتى محطة سيدى جابر بطول 6.5 كيلومتر، ثم يصبح مسار المترو علويًّا من سيدى جابر إلى أبوقير بطول 15.9 كيلومتر.،وبحسب مخطط المشروع، يبلغ إجمالى عدد محطات المترو 20 محطة، مع إلغاء «محطة الرمل الميرى»، وإضافة 5 محطات جديدة هى «ميامى، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرقى».

وزادت الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ ساعة باتجاه إلى 40000 راكب/ ساعة باتجاه المرحلة الأولى «أبوقير- محطة مصر»، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة. ويتضمن مشروع مترو الإسكندرية زيادة السرعة التشغيلية من ٢٥ كم/ ساعة إلى ١٠٠ كم/ ساعة، فيما يحقق المشروع زمنًا أقصر للتقاطر من 15 دقيقة إلى 2.5 دقيقة.

بحسب الخطة المستقبلية، تتضمن المرحلة الثانية من المشروع استحداث خط مترو بدءًا من محطة مصر إلى منطقة المكس بطول 8 كيلومترات، وبعدد 6 محطات، والمرحلة الثالثة من المكس حتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية بطول 15.5 كيلومتر، وبعدد 9 محطات.

ومن المستهدف أن يتم ربط المترو بمشروع القطار السريع «العلمين- العين السخنة» فى منطقة برج العرب لتكوين شبكة نقل متكاملة بين القاهرة والإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.