الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

كشف ملابسات سرقة غطاء بالوعة من مدخل عقار بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة  وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخص بسرقة غطاء بالوعة من مدخل أحد العقارات بالقاهرة.

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ضبط عاطل بحوزته كيلو هيروين في الجيزة

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول بالقاهرة).. وبحوزته (2 غطاء بالوعة).. وإعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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