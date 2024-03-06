مركز طبي كفر شبين يتأهب للتشغيل وتقديم الخدمة الطبية الكاملة للمواطنين

في ضوء الاهتمام القياده السياسيه بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه والتي تستهدف تنميه الريف المصري من خلال رفع كفاءه البنيه التحتيه بالمنشات الصحيه وانشاء منشآت صحية جديدة والعمل على تحسين الخدمات الطبيه والارتقاء بمنظومه الصحيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يتأهب المركز الطبي بقرية كفر شبين التابعة للإدارة الصحية بشبين القناطر ايذانا ببدء التشغيل، وتقديم الخدمة الطبية كاملة للمواطنين .

الجدير بالذكر أن المركز الطبي بكفر شبين تم انشائه بتكلفة اجمالية تقارب ٦٠ مليون جنيه مصري، ويذكر ان المبني مقام علي مساحة ١٢٠٠ متر ٢ والمساحة الكلية للمركز الطبي ٢٠٠٠ متر٢ ، ومكون من ٣ طوابق .

ويتكون الطابق الأرضي من غرفة للأشعة السينية ، وغرفة للطوارئ ، ومتابعة حمل وعيادة طب أسرة ومكتب صحة ، والصيدلية وغرفة للتسجيل الطبي والتذاكر ، بالاضافة إلي غرفتين لخدمة المواطنين وكبار السن ، وقسم التعقيم وغرفة للنفايات والملفات الطبية بالاضافة للمرافق الخدمية.

ويضم الدور الأول علوي : معمل دم ، وطفيليات، ثلاث عيادات تخصصية ، ٢ عيادة أسنان ، عيادة أطفال ، عيادة أمراض نسا وسونار ، ٣عيادات طب أسرة ، تنظيم أسرة وتثقيف صحي، بينما يضم الطابق الثاني علوي غرف للادارة والحسابات ، سكن الأطباء والتمريض ، والمخازن.

وجاري الاستعداد لفرشه وتجهيزه تمهيدا للتشغيل التجريبي، وتقديم الخدمة الطبية لأهالي قرية كفر شببن، والقري المجاورة، خلال شهور قليلة، وجاء الاستلام والتأكد من سلامة البنية التحتية للمبني بمعرفة مهندسي دار الهندسة، ومهندسي الاداره العامة للهندسة والتجهيزات بوزارة الصحة والسكان، وبالاشتراك مع جهاز الاسكان والتعمير والشركه المنفذه وبحضور ممدوح عبد العزيز منسق مبادره حياه كريمه بالمديريه ، والدكتوره عبير العزامي مدير الاداره الصحيه بشبين القناطر.