الإتحاد العربي للتطوع يشارك فى جولات "فكرتك شركتك" لدعم ريادة الاعمال

شارك الاتحاد العربي للتطوع، فى الجولة السادسة بمحافظة أسيوط، من برنامج "فكرتك شركتك" والذي اقيم يومى 6-7مارس الجاري وذلك في اطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التنمية الإفريقي لدعم ريادة الاعمال.

ومثل الاتحاد ـ ابن اسيوط ـ عقيل اسماعيل عقيل المنسق العام بمصر ، وفريق من رواد الاعمال وهم محمد عصام ونيفين ميلاد وداليا عزت وكيرلس ناشد وذلك فى اطار دعم الاتحاد العربي للتطوع للشباب وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرص المختلفة امامهم والمساعدة فى نشر فكر وثقافة ريادة الاعمال.

جاء ذلك بحضور مجدي النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وحسام عبد القادر رئيس الادارة المركزية لريادة الاعمال والدكتور أحمد الحلفاوي وآيه إمام ومحمد بكار وولاء عمارة ورانيا مرزوق وكافة فريق العمل بمركز فكرتك شركتك.

وأكد عقيل، أن فريق العمل من الاتحاد قاموا بعرض مشروعاتهم المبتكرة ونالوا استحسان الجميع من الحضور كما استعرض ممثلي الهيئة الجهود المبذولة في مجال نشر ثقافة وفكر ريادة الاعمال بالاضافة الي الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الاعمال والشركات الناشئة من ارشاد وتوجيه في اعداد دراسات الجدوي ونموذج العمل والتأسيس القانوني للشركات بالاضافة الى تشبيك الجهات المعنية ذات الصلة.

الجدير بالذكر إنه قد شارك بالحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والبنوك الداعمة لبيئة ريادة الاعمال وعدد من الشباب رواد الاعمال.