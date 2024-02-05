الإسماعيلي يعلن تجديد عقد محمد بحيري

جدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تعاقده مع محمد بحيري، لاعب فريق الكرة الأول، بناء على رغبة لجنة الكرة برئاسة علي أبو جريشة، و ايهاب جلال .

وقررت اللجنة بقيادة علي ابو جرشة رفع بحيري، من قائمة الفريق مؤقتا، لمنح الفرصة لقيد اللاعبين الجدد، خاصة وأنه يغيب عن الملاعب لفترة بسبب الإصابة.

تصريحات البحيري عقب تجديد عقده مع الدروايش

وأعرب بحيري عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي قائلا: "أشكر علي و عماد سليمان و ايهاب جلال على هذه الثقة وسأبذل قصارى جهدي من أجل إثبات أنني جدير بثقتهم".

وتابع بحيري : "أتمنى تجنب الإصابات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنني أواجه عدم توفيق مؤخرا بسبب تلك الإصابات، وسأعمل جاهدا للعودة سريعا للملاعب".

وأتم: "بدأت فترة التأهيل حاليا وأتمنى العودة سريعا لمساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة".

ويواصل الدراويش تدريباته تحت قيادة ايهاب جلال بشكل يومي استعدادًا لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .