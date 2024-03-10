محافظ أسيوط: بدء صرف منحة رمضان لـ4780 من العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحة رمضان المبارك 2024 لعدد 4780 عاملًا من العمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة، وذلك بداية من اليوم الأحد 10 مارس ولمدة شهر بناءًا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، أنه سيتم صرف المنحة المقررة بمناسبة شهر رمضان المبارك لـ 4780 مستفيد من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تعليمات حسن شحاتة وزير العمل بضرورة الاهتمام بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر، تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة الغير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة الغير منتظمة حيث أن هذه المنحة من المنح المستحدثة بقرار الوزير بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد المجيد.