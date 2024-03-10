وحدة السكان تنظم دورات تدريبية في الكهرباء بالأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر دورات تدريبية في الكهرباء "مستوى متقدم"، تنفيذًا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبناء علي تعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



ويأتي هذا انطلاقا من تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب في دورته الثالثة "الشباب بين الإحجام والإقدام"، واتساقا مع اتجاه الدولة للتمكين الاقتصادي للشباب.



عقدت الدورات التدريبية بمركز وقرى الزينية بالتعاون مع مؤسسة نون، وبنك المهارات المصري، وذلك تحت إشراف رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وبالتنسيق مع دكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية ومتابعة فريق عمل وحدة السكان، و محمود حافظ عضو لجنة الشباب بوحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر.