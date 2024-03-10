حملات توعية للسيدات بالمنشآت الصحية لترشيد استهلاك المياه

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات توعية بالمنشأت الصحية بمركز كفر صقر من «وحدات صحية، ووحدات طب الأسرة»، وذلك للتوعية بترشيد إستهلاك المياه، والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعامل الصحي، والتعريف بآلية الشكاوي والاستفسارات والتظلمات.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن الحملات استهدفت التأكيد على أرقام الخط الساخن لشكاوي المياه والصرف الصحي، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه، وطرق التعامل الصحيح فيما يخص شبكة الصرف الصح،ي في محاولة للحفاظ عليها بما لا يقل أهمية عن شبكة المياه .

وأكد أبو حلاوة أهمية التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والجهات التنفيذية، من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل، للوصول إلى المواطنين، لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حيوية مثل ترشيد استهلاك المياه، وخطورة الطلمبات الحبشية، والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي.

ولفت إلى أن الحملة تناولت التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى، وكيفية التسجيل، وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، والإستخدام الأمثل، وتم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى عمل استطلاعات لآراء المواطنين، وتسجيل الشكاوي والاستفسارات والمقترحات.