محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف طريق أبو حشيش ببنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجوله ميدانيه لمتابعة أعمال رصف طريق ابو حشيش بمدينه بنها وشارع حسين سليمان بمدينه طوخ، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها.



واستهل المحافظ، الجولة بمدينة بنها لمتابعة أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 متر وعرضه 18 متر بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية 2023-2024 تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذا تم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل وجاري وضع طبقه الأسفلت السطحية.

ومن الجدير بالذكرأن اجمالي الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة بنها بلغت 21 مليون جنيه تقريبا باجمالي اطوال 4000متر طولي.

وتفقد المحافظ، أعمال رصف وتطوير شارع حسين سليمان الى مزلقان القطار من امام مجلس المدينه طوخ والذي يبلغ طوله٤٢٠ م طولي ،حيث تم تكسير الاسفلت المتهالك وانشاء ارصفه خرسانيه وبلاط انترلوك، تم رش مادة mco بالشارع باكلمه وذلك تحت إشراف مديريه الطرق بالقليوبية.

وتجدر الاشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة طوخ بلغت حوالي 13 مليون جنيه باجمالي 1825 متر طولي.

ووجه المحافظ، بضرورة تحقيق عوامل واشتراطات الأمان بالطُرق التي يتم رصفها وتطويرها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، مع بذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية والدقة في الأعمال لتفادي أي أخطاء قد تحدُث بعد التطوير والرصف، مع تكثيف التواجد الميداني والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة.

وأشار الهجان إلى أن الخطة الاستثمارية للرصف بالمحافظة بلغت 173 مليون جنيه حيث بلغت طول رصف الشوارع 24275 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 90%.

جاءت الجولة بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينه بنها واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينه طوخ ، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.