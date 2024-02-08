هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تعقد ندوة تثقيفية بعنوان «ما لك وما عليك»

حول حقوق وواجبات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، أقيمت فعاليات الندوة بمركز طب الأسرة السلام والمحطة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تحت إشراف الدكتور محمد سامى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.



شملت تعريف المنتفعين بالحق في تلقي الرعاية الطبية الملائمة وجودتها، والحق في الحصول على معلومات كافية وواضحة حول حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة، والحق في احترام خصوصيتهم وسرية معلوماتهم الطبية، بالإضافة إلى ذلك حقهم في تقديم شكوى إذا شعروا بأن حقوقهم انتهكت، علاوة على ذلك، يجب على المنتفعين أيضًا أن يكونوا على دراية بواجباتهم تجاه المنشآت الصحية.

فمن منطلق التعاون والشراكة في تقديم الخدمات الصحية، يجب على المنتفعين أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الطبية التي تُقدم لهم من قبل فريق الرعاية الصحية، وأن يكونوا صادقين في تقديم المعلومات الصحية اللازمة لتشخيص حالتهم بشكل دقيق. كما يجب عليهم أيضًا أن يحترموا حقوق المرضى الآخرين وأن يسهموا في تعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال التعاون مع فريق الرعاية.

ويُظهر فهم المنتفعين لحقوقهم وواجباتهم في منشآت الرعاية الصحية أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المرضى وفرق الرعاية. ويساهم في بسط ثقافة التعاون والشراكة بين جميع أطراف العلاج، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها.

قدم فعاليات الندوة:

د. أحمد ابراهيم السيد، رئيس قسم رضاء المنتفعين، د. روان محمد محمد أخصائى طب الأسرة، السيدة ريهام عبد الحميد بيومى، مسئول المشاركة المجتمعية، د. أحمد ابراهيم رئيس قسم رضاء المنتفعين، د. سمر عبد النبى، مدير وحدة طب الأسرة السلام والمحطة.