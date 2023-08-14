المصروفات الدراسية في جامعة حلوان الأهلية 2023

أعلنت جامعة حلوان الأهلية المصروفات الدراسية لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكلياتها للعام الدراسي 2023-2024.

وتفتح جامعة حلوان الأهلية باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة للعام الدراسي 2023-2024، غدًا الثلاثاء، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة للتقديم في جامعة حلوان الأهلية 78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و68 في المائة للهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة لبقية الكليات.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التقدم لجامعة حلوان الأهلية بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها من خلال التقديم المباشر عبر الموقع الإلكترونية للجامعة (اضغط هنا).

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة: 65 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم: 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 60 ألف جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 40 ألف جنيه.

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية:

جامعة حلوان الأهلية هي جامعة أهلية ذكية منبثقة من الجامعة الحكومية وغير هادفة للربح وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة وتوجد في مدينة حلوان.

وتوجد جامعة حلوان الأهلية على مساحة 54 فدانًا داخل جامعة حلوان، وتضم الجامعة مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية.

كما تضم جامعة حلوان الأهلية المبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية بالإضافة إلى مباني الكليات.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه بالنسبة للكليات الجديدة في جامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024، هي: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والعلــــوم.

أما بالنسبة للبرامج الدراسية الجديدة التي سيتم تشغيلها بالكليات العاملة بالعام الماضي، فهناك تخصصات وبرامج دراسية جديدة بكليات العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، والهندســـــــــــــــة الفنـــون والفنـــــون التطبيقية.

