ضبط حيوانات محظورة أثناء عرضها على أحد شواطىء الغردقة

تمكنت حملة تفتيشية من إدارة محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع شرطة البيئة بالغردقة، من ضبط حيوانات ممنوعة ومحظورة خلال استخدامها فى عروض بأحد شواطئ مدينة الغردقة، من بينها أسد صغير وتمساح نيلى وثعبان.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت إدارة محميات البحر الأحمر وشرطة البيئة، حملة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تم استهداف احد الشواطئ الذى يستخدم الحيوانات المحظورة والممنوع استخدامها امام الجمهور والواقعة بطريق الشيراتون بالغردقة.

واثناء المرور على الشاطئ تم ضبط مجموعة من الأشخاص تقوم بعرض بعض الحيوانات الممنوعة والمحظورة للجمهور تم على الفور مصادرتها والتى تبين أنها تمساح نيلى، وقرد من نوع النسناس، وأسد صغير " شبل "، واحد الثعابين من نوع الأصلة تمت المصادرة وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.



وتسعى إدارة محميات البحر الأحمر من خلال تلك الحملات المنسقة مع شرطة البيئة، وبالتعاون مع محبى البيئة ضبط عمليات الاتجار وعرض الحيوانات والزواحف المعرضة للانقراض طبقا للقوانين حمايه البيئة.