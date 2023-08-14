تواصل قطاعات النظافة في مدينة الخارجة أعمالها اليومية بنجاح وفقًا للخطة الموضوعة. وتأتي هذه الخطة تحت إشراف جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، الذي أصدر توجيهات بضرورة تكثيف الحملات للحفاظ على نظافة الأحياء السكنية.



تعمل معدات من وحدة مركز ومدينة الخارجة المحلية بالإضافة إلى الموارد البشرية من العمالة على تنفيذ خطة التنظيف والصيانة للأحياء السكنية، وذلك من خلال تجميع ورفع المخلفات وجمع القمامة في شوارع المدينة والمتخللات السكنية.

تتضمن أعمال قطاعات النظافة أيضًا نقل المخلفات إلى المناطق المخصصة لها بشكل منظم وفعَّال، بهدف ضمان سلامة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.



وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا للتزام السلطات المحلية بتوفير بيئة راقية وصحية للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة في مدينة الخارجة.



تجدر الإشارة إلى أن قطاعات النظافة في مدينة الخارجة تقوم بعملها بشكل دوري ومنتظم، لضمان متابعة وتحقيق النتائج المطلوبة. وتواصل هذه الجهود في مسعى للحفاظ على نظافة المدينة والحفاظ على جماليتها.



ومن جانبه، أعرب جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل قطاعات النظافة، مشيرًا إلى أهمية العمل الدائم والمستمر في تحقيق أعلى مستويات النظافة في المدينة.



وبهذا، فإن قطاعات النظافة في مدينة الخارجة تأخذ على عاتقها تحمل المسؤولية وتواصل العمل الجاد للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جودة الحياة لسكانها.

تجميع ورفع المخلفات وجمع القمامة في شوارع مدينة الخارجة

تجميع ورفع المخلفات وجمع القمامة في شوارع مدينة الخارجة