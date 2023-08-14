بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة)

اسم الكلية الحد الأدنى ألسن كفر الشيخ 368 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 361 سياسة واقتصاد السويس 358 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5 إعلام القاهرة 355 ألسن عين شمس 355 سياسة واقتصاد بني سويف 354.5 ألسن الفيوم 353.5 إعلام عين شمس 351.5 ألسن بني سويف 350.5 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350 ألسن المنيا 349 إعلام المنوفية 349 ألسن أسوان 348 ألسن سوهاج 347.5 ألسن الأقصر 346.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345 الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345 إعلام بني سويف 345 إعلام جنوب الوادي 343 آثار دمياط 341 آثار القاهرة 340 آثار عين شمس 340 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 339.5 تربية بورسعيد 338.5 الإعاقة والتأهيل بني سويف 337 آثار الفيوم 337 آثار ولغات مطروح 336.5 آثار أسوان 335 آثار الأقصر 333.5 آثار سوهاج 331.5 تربية عين شمس 331 آثار جنوب الوادي 331 تربية الإسكندرية 330 تربية الزقازيق 329.5 تربية المنصورة 328.5 آداب العريش 327 تربية بنها 325.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 تربية طنطا 325.5 آداب القاهرة 325 تربية دمنهور 323.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5 تربية كفر الشيخ 321.5 تربية حلوان 319.5 تربية دمياط 318.5 تربية مطروح 318.5 تربية السويس 318.5 آداب عين شمس 317.5 تربية مدينة السادات 317 تربية بنات عين شمس 316 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5 تربية الفيوم 315.5 تجارة دمياط 315 فنون جميلة (فنون) المنصورة 315 تربية أسوان 314 تجارة القاهرة 314 تجارة وإدارة أعمال حلوان 314 تجارة العريش 313.5 تربية المنيا 313 حقوق دمياط 312 آداب الإسكندرية 312 آداب حلوان 312 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5 تربية بني سويف 310.5 تجارة الإسكندرية 310.5 تربية العريش 309.5 تربية أسيوط 309.5 تجارة عين شمس 309 تربية الوادي الجديد 308.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308 تربية جنوب الوادي بالغردقة 308 تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 308 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308 آداب بنها 307 تربية جنوب الوادي 307 حقوق سوهاج 306.5 تربية سوهاج 306.5 تربية طفولة مبكرة بورسعيد 305.5 تجارة جنوب الوادي 305.5 تجارة المنصورة 305.5 تجارة الزقازيق 305.5 دار العلوم القاهرة 304 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5 حقوق بورسعيد 303.5 آداب انتساب موجه القاهرة 303.5 حقوق كفرالشيخ 302.5 آداب بنات عين شمس 302.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301 فنون جميلة (فنون) المنيا 301 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300 تجارة بنها 300 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300 آداب انتساب موجه عين شمس 300 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5 آداب انتساب موجه العريش 299 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299 آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 298 تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5 آداب دمياط 297 آداب الفيوم 297 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297 آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5 آداب المنصورة 296.5 تجارة كفر الشيخ 296 تربية (طفولة) كفر الشيخ 296 تجارة بورسعيد 296 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296 سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 آداب انتساب موجه حلوان 295.5 آداب طنطا 295.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5 تربية (طفولة) عين شمس 294.5 تجارة أسوان 294.5 تجارة طنطا 294 تجارة دمنهور 294 تربية نوعية القاهرة 293.5 تربية (طفولة) طنطا 293.5 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 آداب الزقازيق 293.5 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 آداب بورسعيد 293.5 آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293 آداب أسوان 292.5 تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 آداب انتساب موجه بنها 292.5 تجارة السويس 292 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292 تربية (طفولة) السويس 292 آداب كفر الشيخ 291.5 تجارة بني سويف 291.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 حقوق القاهرة 291 تربية طفولة مبكرة القاهرة 291 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 آداب دمنهور 290.5 حقوق المنيا 290 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290 تجارة مدينة السادات 289.5 تجارة أسيوط 289.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بالمجموع لطلاب جميع الشعب بالثانوية العامة العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هن أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري بلغ 91.34 في المائة ، وكليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

تقديم المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى