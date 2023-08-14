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جامعات ومدارس

بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة)

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

 

اسم الكليةالحد الأدنى
ألسن كفر الشيخ368
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة366.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية361
سياسة واقتصاد السويس358
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية356.5
إعلام القاهرة355
ألسن عين شمس355
سياسة واقتصاد بني سويف354.5
ألسن الفيوم353.5
إعلام عين شمس351.5
ألسن بني سويف350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة350
ألسن المنيا349
إعلام المنوفية349
ألسن أسوان348
ألسن سوهاج347.5
ألسن الأقصر346.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس345
الإعاقة والتأهيل الزقازيق345
إعلام بني سويف345
إعلام جنوب الوادي343
آثار دمياط341
آثار القاهرة340
آثار عين شمس340
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد339.5
تربية بورسعيد338.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف337
آثار الفيوم337
آثار ولغات مطروح336.5
آثار أسوان335
آثار الأقصر333.5
آثار سوهاج331.5
تربية عين شمس331
آثار جنوب الوادي331
تربية الإسكندرية330
تربية الزقازيق329.5
تربية المنصورة328.5
آداب العريش327
تربية بنها325.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية325.5
تربية طنطا325.5
آداب القاهرة325
تربية دمنهور323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية323.5
فنون جميلة (فنون) حلوان322.5
تربية كفر الشيخ321.5
تربية حلوان319.5
تربية دمياط318.5
تربية مطروح318.5
تربية السويس318.5
آداب عين شمس317.5
تربية مدينة السادات317
تربية بنات عين شمس316
تربية طفولة مبكرة الزقازيق315.5
تربية الفيوم315.5
تجارة دمياط315
فنون جميلة (فنون) المنصورة315
تربية أسوان314
تجارة القاهرة314
تجارة وإدارة أعمال حلوان314
تجارة العريش313.5
تربية المنيا313
حقوق دمياط312
آداب الإسكندرية312
آداب حلوان312
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق311.5
تربية بني سويف310.5
تجارة الإسكندرية310.5
تربية العريش309.5
تربية أسيوط309.5
تجارة عين شمس309
تربية الوادي الجديد308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس308
تربية جنوب الوادي بالغردقة308
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة308
آداب بنها307
تربية جنوب الوادي307
حقوق سوهاج306.5
تربية سوهاج306.5
تربية طفولة مبكرة بورسعيد305.5
تجارة جنوب الوادي305.5
تجارة المنصورة305.5
تجارة الزقازيق305.5
دار العلوم القاهرة304
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية303.5
حقوق بورسعيد303.5
آداب انتساب موجه القاهرة303.5
حقوق كفرالشيخ302.5
آداب بنات عين شمس302.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية301
فنون جميلة (فنون) المنيا301
تربية (تعليم ابتدائي) بنها300.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية300.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة300
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان300
تجارة بنها300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية300
آداب انتساب موجه عين شمس300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ299.5
تجارة انتساب موجه القاهرة299.5
آداب انتساب موجه العريش299
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط299
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس299
آداب وعلوم إنسانية السويس298.5
آداب المنوفية بشبين الكوم298
تربية طفولة مبكرة المنوفية297.5
آداب دمياط297
آداب الفيوم297
تربية (تعليم ابتدائي) السويس297
آداب انتساب موجه الإسكندرية297
تجارة المنوفية بشبين الكوم296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية296.5
آداب المنصورة296.5
تجارة كفر الشيخ296
تربية (طفولة) كفر الشيخ296
تجارة بورسعيد296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور296
سياحة وفنادق الإسكندرية295.5
آداب انتساب موجه حلوان295.5
آداب طنطا295.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر295.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات295.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية295
تجارة انتساب موجه عين شمس294.5
تربية (طفولة) عين شمس294.5
تجارة أسوان294.5
تجارة طنطا294
تجارة دمنهور294
تربية نوعية القاهرة293.5
تربية (طفولة) طنطا293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم293.5
آداب الزقازيق293.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان293.5
آداب بورسعيد293.5
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية293
آداب أسوان292.5
تربية (طفولة) الإسكندرية292.5
آداب انتساب موجه بنها292.5
تجارة السويس292
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا292
تربية (طفولة) السويس292
آداب كفر الشيخ291.5
تجارة بني سويف291.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة291.5
حقوق القاهرة291
تربية طفولة مبكرة القاهرة291
آداب انتساب موجه بنات عين شمس291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية290.5
آداب دمنهور290.5
حقوق المنيا290
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات290
تجارة مدينة السادات289.5
تجارة أسيوط289.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور289.5

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بالمجموع لطلاب جميع الشعب بالثانوية العامة العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

رسميًا| إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هن أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري بلغ 91.34  في المائة ، وكليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51  في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

 

تقديم المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق. 

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات. 

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة. 

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة. 

 

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

اسم الكليةالحد الأدنى
طب سوهاج387.5
هندسة بترول وتعدين السويس386
طب دمياط383
طب المنصورة382.5
طب الزقازيق382.5
طب فاقوس381.5
طب أسيوط381
طب الإسكندرية381
طب أسنان جنوب الوادي380.5
طب جنوب الوادي380
طب كفر الشيخ379.5
طب طنطا379.5
طب القاهرة379
طب الأقصر379
طب المنيا377.5
طب بورسعيد377.5
طب المنوفية بشبين الكوم377.5
طب بنها377
طب عين شمس377
طب حلوان376
طب قناة السويس بالإسماعيلية376
طب أسنان أسيوط376
طب أسوان375.5
طب أسنان المنصورة375.5
طب السويس375
طب بني سويف375
طب الفيوم375
طب الوادي الجديد374.5
طب العريش374.5
طب أسنان المنيا374
طب أسنان الزقازيق374
طب أسنان طنطا374
طب أسنان كفر الشيخ373.5
طب أسنان عين شمس373.5
طب أسنان القاهرة373.5
طب أسنان الإسكندرية373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية373.5
طب أسنان المنوفية373.5
طب أسنان السويس373
طب أسنان بني سويف373
طب أسنان الفيوم373
صيدلة سوهاج372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ372
علاج طبيعي بورسعيد371.5
علاج طبيعي بنها371
علاج طبيعي جنوب الوادي371
صيدلة جنوب الوادي370.5
علاج طبيعي قناة السويس370.5
علاج طبيعي السويس370
صيدلة المنصورة370
علاج طبيعي القاهرة370
صيدلة أسيوط369.5
علاج طبيعي بني سويف369.5
صيدلة المنيا369
صيدلة الزقازيق369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية368.5
صيدلة طنطا368.5
صيدلة القاهرة368.5
هندسة القاهرة368.5
صيدلة دمنهور368.5
صيدلة الإسكندرية368
صيدلة بور سعيد368
صيدلة المنوفية368
صيدلة بني سويف368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ368
صيدلة الفيوم367.5
صيدلة عين شمس367.5
صيدلة مدينة السادات367
صيدلة ج الوادي الجديد367
صيدلة حلوان367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم365
هندسة الزقازيق364.5
هندسة المنصورة364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم364
هندسة عين شمس363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم363
طب بيطري المنصورة362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية362.5
 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف362.5
حاسبات ومعلومات المنيا علوم362
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم362
هندسة دمياط361.5
هندسة بورسعيد359
هندسة طنطا358
هندسة بنها بشبرا357.5
هندسة الإسكندرية357
هندسة حلوان356.5
هندسة كفر الشيخ356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور356
هندسة بنها355.5
هندسة السويس355
هندسة المنوفية بشبين الكوم355
هندسة حلوان بالمطرية354
هندسة الفيوم352.5
هندسة جنوب الوادي351.5
هندسة بني سويف351
هندسة أسوان350
هندسة المنيا350
هندسة سوهاج349.5
هندسة أسيوط349
 هندسة الطاقة أسوان348.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تخطيط عمراني القاهرة342

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