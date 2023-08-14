بالمجموع| نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (القائمة الكاملة)
|اسم الكلية
|الحد الأدنى
|ألسن كفر الشيخ
|368
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|366.5
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
|361
|سياسة واقتصاد السويس
|358
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|356.5
|إعلام القاهرة
|355
|ألسن عين شمس
|355
|سياسة واقتصاد بني سويف
|354.5
|ألسن الفيوم
|353.5
|إعلام عين شمس
|351.5
|ألسن بني سويف
|350.5
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|350
|ألسن المنيا
|349
|إعلام المنوفية
|349
|ألسن أسوان
|348
|ألسن سوهاج
|347.5
|ألسن الأقصر
|346.5
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|345
|الإعاقة والتأهيل الزقازيق
|345
|إعلام بني سويف
|345
|إعلام جنوب الوادي
|343
|آثار دمياط
|341
|آثار القاهرة
|340
|آثار عين شمس
|340
|تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
|339.5
|تربية بورسعيد
|338.5
|الإعاقة والتأهيل بني سويف
|337
|آثار الفيوم
|337
|آثار ولغات مطروح
|336.5
|آثار أسوان
|335
|آثار الأقصر
|333.5
|آثار سوهاج
|331.5
|تربية عين شمس
|331
|آثار جنوب الوادي
|331
|تربية الإسكندرية
|330
|تربية الزقازيق
|329.5
|تربية المنصورة
|328.5
|آداب العريش
|327
|تربية بنها
|325.5
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|325.5
|تربية طنطا
|325.5
|آداب القاهرة
|325
|تربية دمنهور
|323.5
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|323.5
|تربية قناة السويس بالإسماعيلية
|323.5
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|322.5
|تربية كفر الشيخ
|321.5
|تربية حلوان
|319.5
|تربية دمياط
|318.5
|تربية مطروح
|318.5
|تربية السويس
|318.5
|آداب عين شمس
|317.5
|تربية مدينة السادات
|317
|تربية بنات عين شمس
|316
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|315.5
|تربية الفيوم
|315.5
|تجارة دمياط
|315
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|315
|تربية أسوان
|314
|تجارة القاهرة
|314
|تجارة وإدارة أعمال حلوان
|314
|تجارة العريش
|313.5
|تربية المنيا
|313
|حقوق دمياط
|312
|آداب الإسكندرية
|312
|آداب حلوان
|312
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|311.5
|تربية بني سويف
|310.5
|تجارة الإسكندرية
|310.5
|تربية العريش
|309.5
|تربية أسيوط
|309.5
|تجارة عين شمس
|309
|تربية الوادي الجديد
|308.5
|تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس
|308
|تربية جنوب الوادي بالغردقة
|308
|تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد
|308
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|308
|آداب بنها
|307
|تربية جنوب الوادي
|307
|حقوق سوهاج
|306.5
|تربية سوهاج
|306.5
|تربية طفولة مبكرة بورسعيد
|305.5
|تجارة جنوب الوادي
|305.5
|تجارة المنصورة
|305.5
|تجارة الزقازيق
|305.5
|دار العلوم القاهرة
|304
|تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية
|303.5
|حقوق بورسعيد
|303.5
|آداب انتساب موجه القاهرة
|303.5
|حقوق كفرالشيخ
|302.5
|آداب بنات عين شمس
|302.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|302.5
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|302
|تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
|301
|فنون جميلة (فنون) المنيا
|301
|تربية (تعليم ابتدائي) بنها
|300.5
|تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية
|300.5
|فنون جميلة (فنون) أسيوط
|300.5
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|300
|تربية (تعليم ابتدائي) حلوان
|300
|تجارة بنها
|300
|تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية
|300
|آداب انتساب موجه عين شمس
|300
|تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
|299.5
|تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ
|299.5
|تجارة انتساب موجه القاهرة
|299.5
|آداب انتساب موجه العريش
|299
|تربية (تعليم ابتدائي) دمياط
|299
|تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس
|299
|آداب وعلوم إنسانية السويس
|298.5
|آداب المنوفية بشبين الكوم
|298
|تربية طفولة مبكرة المنوفية
|297.5
|آداب دمياط
|297
|آداب الفيوم
|297
|تربية (تعليم ابتدائي) السويس
|297
|آداب انتساب موجه الإسكندرية
|297
|تجارة المنوفية بشبين الكوم
|296.5
|تجارة قناة السويس بالإسماعيلية
|296.5
|آداب المنصورة
|296.5
|تجارة كفر الشيخ
|296
|تربية (طفولة) كفر الشيخ
|296
|تجارة بورسعيد
|296
|تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور
|296
|سياحة وفنادق الإسكندرية
|295.5
|آداب انتساب موجه حلوان
|295.5
|آداب طنطا
|295.5
|فنون جميلة (فنون) الأقصر
|295.5
|تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات
|295.5
|تجارة انتساب موجه الإسكندرية
|295
|تجارة انتساب موجه عين شمس
|294.5
|تربية (طفولة) عين شمس
|294.5
|تجارة أسوان
|294.5
|تجارة طنطا
|294
|تجارة دمنهور
|294
|تربية نوعية القاهرة
|293.5
|تربية (طفولة) طنطا
|293.5
|تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم
|293.5
|آداب الزقازيق
|293.5
|تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان
|293.5
|آداب بورسعيد
|293.5
|آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية
|293
|آداب أسوان
|292.5
|تربية (طفولة) الإسكندرية
|292.5
|آداب انتساب موجه بنها
|292.5
|تجارة السويس
|292
|تربية (تعليم ابتدائي) المنيا
|292
|تربية (طفولة) السويس
|292
|آداب كفر الشيخ
|291.5
|تجارة بني سويف
|291.5
|دار العلوم انتساب موجه القاهرة
|291.5
|حقوق القاهرة
|291
|تربية طفولة مبكرة القاهرة
|291
|آداب انتساب موجه بنات عين شمس
|291
|تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال
|290.5
|تربية طفولة مبكرة الإسكندرية
|290.5
|آداب دمنهور
|290.5
|حقوق المنيا
|290
|تربية طفولة مبكرة مدينة السادات
|290
|تجارة مدينة السادات
|289.5
|تجارة أسيوط
|289.5
|تربية طفولة مبكرة دمنهور
|289.5
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بالمجموع لطلاب جميع الشعب بالثانوية العامة العلمية علوم ورياضيات والأدبية.
وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هن أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري بلغ 91.34 في المائة ، وكليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.
وبالنسبة للشعبة الأدبية، بلغ الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.
تقديم المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023
وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.
وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.
كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.
أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.
نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى
|اسم الكلية
|الحد الأدنى
|طب سوهاج
|387.5
|هندسة بترول وتعدين السويس
|386
|طب دمياط
|383
|طب المنصورة
|382.5
|طب الزقازيق
|382.5
|طب فاقوس
|381.5
|طب أسيوط
|381
|طب الإسكندرية
|381
|طب أسنان جنوب الوادي
|380.5
|طب جنوب الوادي
|380
|طب كفر الشيخ
|379.5
|طب طنطا
|379.5
|طب القاهرة
|379
|طب الأقصر
|379
|طب المنيا
|377.5
|طب بورسعيد
|377.5
|طب المنوفية بشبين الكوم
|377.5
|طب بنها
|377
|طب عين شمس
|377
|طب حلوان
|376
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|376
|طب أسنان أسيوط
|376
|طب أسوان
|375.5
|طب أسنان المنصورة
|375.5
|طب السويس
|375
|طب بني سويف
|375
|طب الفيوم
|375
|طب الوادي الجديد
|374.5
|طب العريش
|374.5
|طب أسنان المنيا
|374
|طب أسنان الزقازيق
|374
|طب أسنان طنطا
|374
|طب أسنان كفر الشيخ
|373.5
|طب أسنان عين شمس
|373.5
|طب أسنان القاهرة
|373.5
|طب أسنان الإسكندرية
|373.5
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|373.5
|طب أسنان المنوفية
|373.5
|طب أسنان السويس
|373
|طب أسنان بني سويف
|373
|طب أسنان الفيوم
|373
|صيدلة سوهاج
|372.5
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|372
|علاج طبيعي بورسعيد
|371.5
|علاج طبيعي بنها
|371
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|371
|صيدلة جنوب الوادي
|370.5
|علاج طبيعي قناة السويس
|370.5
|علاج طبيعي السويس
|370
|صيدلة المنصورة
|370
|علاج طبيعي القاهرة
|370
|صيدلة أسيوط
|369.5
|علاج طبيعي بني سويف
|369.5
|صيدلة المنيا
|369
|صيدلة الزقازيق
|369
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|368.5
|صيدلة طنطا
|368.5
|صيدلة القاهرة
|368.5
|هندسة القاهرة
|368.5
|صيدلة دمنهور
|368.5
|صيدلة الإسكندرية
|368
|صيدلة بور سعيد
|368
|صيدلة المنوفية
|368
|صيدلة بني سويف
|368
|صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
|368
|صيدلة الفيوم
|367.5
|صيدلة عين شمس
|367.5
|صيدلة مدينة السادات
|367
|صيدلة ج الوادي الجديد
|367
|صيدلة حلوان
|367
|حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
|366.5
|حاسبات ومعلومات قنا علوم
|365
|هندسة الزقازيق
|364.5
|هندسة المنصورة
|364.5
|حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم
|364
|الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم
|364
|هندسة عين شمس
|363.5
|حاسبات ومعلومات أسيوط علوم
|363
|طب بيطري المنصورة
|362.5
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|362.5
|هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف
|362.5
|حاسبات ومعلومات المنيا علوم
|362
|حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
|362
|هندسة دمياط
|361.5
|هندسة بورسعيد
|359
|هندسة طنطا
|358
|هندسة بنها بشبرا
|357.5
|هندسة الإسكندرية
|357
|هندسة حلوان
|356.5
|هندسة كفر الشيخ
|356.5
|كلية الهندسة جامعة دمنهور
|356
|هندسة بنها
|355.5
|هندسة السويس
|355
|هندسة المنوفية بشبين الكوم
|355
|هندسة حلوان بالمطرية
|354
|هندسة الفيوم
|352.5
|هندسة جنوب الوادي
|351.5
|هندسة بني سويف
|351
|هندسة أسوان
|350
|هندسة المنيا
|350
|هندسة سوهاج
|349.5
|هندسة أسيوط
|349
|هندسة الطاقة أسوان
|348.5
|حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة
|347.5
|حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة
|345.5
|حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة
|343.5
|حاسبات ومعلومات دمياط رياضة
|342.5
|تخطيط عمراني القاهرة
|342