صعود فرق الموسيقي والكورال و المسرح و الفنون التشكيلية بجامعة القناة لمرحلة العروض المباشرة

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فرق الفنون التشكيلية وكورال والموسيقي والمسرح بمركز فنون جامعة القناة لصعودها بمسابقة مراكز الفنون بالجامعات.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة مُمثلة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة البرامج والأنشطة الجامعية عن اسماء الجامعات المصعدة في مجالات المختلفة

وصعدت 10 جامعات لمرحلة العروض المباشرة في ختام المسابقه

تأتي مشاركة الجامعة - بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنجاء ذلك عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة مُمثلة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة البرامج والأنشطة الجامعية - تحت رعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - عن اسماء الجامعات المصعدة في مجالات المختلفة

وقام بتدريب الطلاب كل من فريق الفنون التشكيلية تدريب الدكتورة هبة السيد و ياسمين رمضان ، فريق الموسيقى تدريب الدكتورة مي رفاعي ،فريق الكورال تدريب الدكتورة ريم محمد ، فريق المسرح تدريب وإخراج استاذ احمد كمال.