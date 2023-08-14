التعليم العالي: أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية بطب بيطري وتمريض وعلوم (شاهد)

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الصيدلة لطلاب الثانوية العامة 2023 بلغ نحو 367 درجة.

وتابع "عاشور" خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتائح المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم الإثنين، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم بكليات طب بيطرى وتمريض وعلوم وزراعة وحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لكلية الطب 91.34 % بينما طب الأسنان 90.97%، والعلاج الطبيعي 90.12 % والصيدلة 89.51 %.

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، مساء يوم الخميس الماضى 10 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقًا لآخر تعديل فى الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالى 112240 طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق.

إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويحدد وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لمختلف الشعب العلمية والأدبية، والكليات التي بها أماكن شاغرة في المرحلة الثانية.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت 5 أغسطس حتى الخميس 10 أغسطس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

حدود المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.