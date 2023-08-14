1632 طالب تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب بالفيوم

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، و محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

تم متابعة مقارات اللجان، بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم ، والمدرسة الفنية بنات الجديدة ، والمدرسة الفنية بنات بالحادقة، والمدرسة الفنية بنات للتعليم والتدريب المزدوج.

وتم اليوم البدء فى إجراء الاختبارات إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج .

اعتماد مدارس الجودة بالفيوم

كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد اعلنت انه تم إعتماد 18 مدرسة جديدة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقرارات أرقام ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣م، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م.

والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد فى إدارة شرق الفيوم التعليمية . رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية - رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية - مدرسة بحر يوسف الابتدائية - . رياض أطفال مدرسة الزهور.

وفى إدارة سنورس التعليمية - رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة. - رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الاساسية- رياض أطفال مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات - مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات (المرحلة الاعدادية) -رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي .

وفى إدارة يوسف الصديق التعليمية : رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية- رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية.

وفى إدارة اطسا التعليمية- رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه وفى إدارة ابشواي التعليمية:- رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية - مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الاعدادية.

وفى إدارة طامية التعليمية - رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية. وفى إدارة غرب الفيوم -رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

جدير بالذكر انه تم إعتماد 36 مدرسة جديدة من العيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى بداية العام الحالى 2022.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للمدارس التى تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت الشكر والتقديرالى صلاح رجب مدير إدارة الجودة والاعتماد بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وكذلك فريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومسئولى الجودة بالمدارس، وفريق العمل مدير عام التعليم العام ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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